المقاصة يرحب بإعادة مباراة الزمالك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال مصدر، داخل لجنة التظلمات، باتحاد الكرة، إن نادي مصر للمقاصة، يرحب تمامًا بإعادة مباراته مع الزمالك، في حالة اتخاذ اللجنة قرارًا بذلك.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي المقاصة أبلغ اللجنة بذلك خلال الجلسة التي عقدتها اليوم مع مسؤلي الناديين للاستماع لهما فيما يخص تلك الأزمة.

شاهد أيضا

وأكد المصدر، أن اللجنة قد تعلن قرارها النهائي بشأن أزمة مباراة الزمالك والمقاصة منتصف الأسبوع الجاري، بعد أن استمعت لجميع الأطراف المرتبطة بالأزمة وهي نادي الزمالك ونادي المقاصة واتحاد الكرة.

كان الزمالك قد تقدم بتظلم على قرارات لجنة المسابقات الخاصة بمباراته مع المقاصة في الدوري، حيث قررت اللجنة احتساب نتيجة المباراة لصالح الفريق الفيومي مع تغريم الأبيض 200 ألف جنيه، وخصم 3 نقاط من رصيده نهاية الموسم كما طالب الزمالك في التظلم بإعادة اللقاء.