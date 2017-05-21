سقوط عصابة الصعيدي للإتجار في الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الأمن بالجيزة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار في الأقراص المخدرة بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور.

وتوصلت تحريات العميد ماجد عادل، مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، أن "محمود ع."، وشهرته "الصعيدي"، استعان بكل من "محمد م."، و"مصطفى أ."، عاطلين يقيمان في بولاق الدكرور، لترويج الأقراص المخدرة بمنطقة سكنه.

وتمكن الرائد هيثم سكر، الضلبط بمباحث مكافحة المخدرات، من ضبط المتهمين الثلاثة بأحد الأكمنة وبحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة مختلفة الأنواع، ومبلغ 3 آلاف جنيه، و3 هواتف محمولة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.