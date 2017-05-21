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نجلاء العادلي تكشف مكاسب المرأة من التمكين الاجتماعي

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نجلاء العادلي تكشف مكاسب المرأة من التمكين الاجتماعي نجلاء العادلي تكشف مكاسب المرأة من التمكين الاجتماعي

التحرير

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قالت الدكتورة نجلاء العادلي، مدير إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، إن الهدف العام من محور التمكين الاجتماعي هو تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة، وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضدها أو تضر بها في المجال العام أو داخل الأسرة.

وأضافت "العادلي"، خلال كلمتها بمؤتمر"المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، اليوم الأحد، أن الأهداف التفصيلية لمحور التمكين الاجتماعي، تتمثل في مراجعة القوانين والتوعية بها والتوسع في مكاتب المساعدة القانونية.

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وأشارت إلى أن المجلس يستهدف تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وذلك من خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة، والتوعية بخدمات الصحة الإنجليزية، وتغيير الاتجاهات نحو الإنجاب.

وأوضحت  مدير إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس، أن المحور يتضمن المساعدة والتوعية لبعض الفئات، وخاصة المرأة المسنة وذات الإعاقة وأمهات الأطفال المعاقين والمرأة الشابة، إلى جانب مساندة المتفوقات رياضيًا، ومساندة السجينات.

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التحرير

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