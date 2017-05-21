«القومي للمرأة»: نستهدف مساعدة ١٥٠ ألف سيدة شهريا

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قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية تحظى بدعم غير مسبوق خلال الفترة الحالية، خاصة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي "عام ٢٠١٧ عاما للمرأة"، وإطلاقه للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن الاستراتيجية أحدثت نقلة نوعية في التخطيط بمصر.

جاء ذلك خلال لقاء الشركاء "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" الذي نظمه المجلس، اليوم الأحد، بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة.

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وأكدت "مرسي"، أهمية تغيير آلية عمل المجلس؛ للوصول إلى المرأة الأكثر فقرا والتواصل معها ورصد احتياجاتها، وهو ماي قوم به بالمجلس بحملة طرق الأبواب التي بلغ معدل الوصول فيها لـ ١٠٠ ألف امرأة شهريا.

وأضافت "نحن بصدد الوصول إلى ١٥٠ ألف امرأة شهريا وتوعيتها وحل مشاكلها"، موضحة أن الشراكة مع الأمم المتحدة محل تقدير من الحكومة.