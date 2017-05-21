أخبار عاجلة

اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال -
شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟ -
صور| نفاد الدواجن بعد ربع ساعة من افتتاح معرض أهلا رمضان في أسوان -
فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم -
برلماني يؤكد وجود أزمة بأدوية الأمراض المزمنة.. و«الصحة» تكذبه -
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«القومي للمرأة»: نستهدف مساعدة ١٥٠ ألف سيدة شهريا

Google+ Print
«القومي للمرأة»: نستهدف مساعدة ١٥٠ ألف سيدة شهريا «القومي للمرأة»: نستهدف مساعدة ١٥٠ ألف سيدة شهريا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية تحظى بدعم غير مسبوق خلال الفترة الحالية، خاصة إعلان الرئيس عبد الفتاح "عام ٢٠١٧ عاما للمرأة"، وإطلاقه للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن الاستراتيجية أحدثت نقلة نوعية في التخطيط بمصر.

جاء ذلك خلال  لقاء الشركاء "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" الذي نظمه المجلس، اليوم الأحد، بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة.

شاهد أيضا

وأكدت "مرسي"، أهمية تغيير آلية عمل المجلس؛ للوصول إلى المرأة الأكثر فقرا والتواصل معها ورصد احتياجاتها، وهو ماي قوم به بالمجلس بحملة طرق الأبواب التي بلغ معدل الوصول فيها لـ ١٠٠ ألف امرأة شهريا.

وأضافت "نحن بصدد الوصول إلى ١٥٠ ألف امرأة شهريا وتوعيتها وحل مشاكلها"، موضحة أن الشراكة مع الأمم المتحدة محل تقدير من

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد

فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد

السيسي يصل القاهرة قادمًا من الرياض بعد المشاركة في القمة الإسلامية- الأمريكية

السيسي يصل القاهرة قادمًا من الرياض بعد المشاركة في القمة الإسلامية- الأمريكية

الإبراشي يفتح النار على الحكومة: «يوليو شهر الجحيم.. الشعب هينتحر»

الإبراشي يفتح النار على الحكومة: «يوليو شهر الجحيم.. الشعب هينتحر»

فيديو| أديب: «الكيميا بين ترامب والسيسي في أحلى أوقاتها»

فيديو| أديب: «الكيميا بين ترامب والسيسي في أحلى أوقاتها»