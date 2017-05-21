ننشر نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

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ناقش النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس حزب المصريين الأحرار و عضو لجنة حقوق الإنسان، مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات المواد ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٦٩مكرر، ٢٨٨، ٢٨٩، ٣٠٦ مكرر " أ " ، و بإضافة ٣٠٩ مكرر " أ " و المتعلقة بالتحرش و الاغتصاب اليوم باللجنة التشريعية بالبرلمان، اليوم الأحد.

وأوضح الكومي أن قانون العقوبات الحالي صدر في عام ١٩٣٧ برقم ٥٨ وأنه عمد خلال تعديله على تغليظ العقوبات في جرائم التحرش و الاغتصاب كما شمل التعديل تعريف أكثر تفصيلا لحالات الاغتصاب و التحرش و هتك العرض سواء للأنثى أو الذكر حيث أن التعريف بالقانون السابقى ساعد الكثيرين على أن يفلتوا من العقاب مع الاهتمام بحالات الخطف.

وتابع: "ما يتعلق بها حيث عانى المجتمع و مازال من العنف الجنسي ضد المرأة و الأطفال و قد تضاعفت الجرائم الأخلاقية في مجتمعنا مما يهدد استقراره و يؤثر بالسلب على وطننا اجتماعيا و اقتصاديا".

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واكد أنه يعكف الأن على اصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يعمل على سرعة الفصل في المحاكمات و حماية المعتدى عليهم بصورة أكبر و أضمن.