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نهاد أبو القمصان: يجب مساعدة زيادة دخول المرأة إلى مجال العمل

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نهاد أبو القمصان: يجب مساعدة زيادة دخول المرأة إلى مجال العمل نهاد أبو القمصان: يجب مساعدة زيادة دخول المرأة إلى مجال العمل

التحرير

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طالبت نهاد أبو القمصان، المحامية الحقوقية ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، هيئات الأمم المتحدة الموجودة في المساعدة في نقل التجارب المماثلة في المنطقة العربية والتجارب الدولية، في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا، وتبادل التجارب علي المستوى التشريعي والقانوني في الدول الأخرى.

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وتابعت القمصان، خلال كلمتها بمؤتمر الشراكة بين الجنسين "من الضروري عمل حملة تدعو الدولة لإنشاء دور حضانة آمنة ونظيفة وبسعر منخفض لمساعدة زيادة دخول المرأة إلى مجال العمل، وعمل حملة دولية ومحلية لإضافة المنظور النوعي لمعيار الجودة والمناقشات والمزايدات".

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