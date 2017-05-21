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مي محمود: 24% معدل البطالة بين النساء

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مي محمود: 24% معدل البطالة بين النساء مي محمود: 24% معدل البطالة بين النساء

التحرير

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قالت مي محمود، مديرة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إن نسبة المرأة العاملة تحت خط الفقر 26.3%، ونسبة مشاركة المرأة في قوة العمل 24.2%، ومعدل البطالة بين الإناث 24%، ونسبة النساء في الوظائف الإدارية 6%، ونسبة النساء وظائف مهنية 38%.

أضافت محمود، خلال الجلسة الثانية من مؤتمر "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، اليوم الأحد، أنه رغم ذلك فإن نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي منخفضة جدًا.

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أشارت مديرة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة - إلى أنه من أهم التدخلات من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية والتي تقوم عليها الاستراتيجية، تكمن في تطوير سياسات الاستثمار ونظم الإدارة والتمويل وحماية حقوق المرأة العاملة وتقديم الخدمات المساندة، وعمل المرأة داخل المنزل وفي القطاع غير الرسمي، وبرامج التدريب والتأهيل وتعزيز المهارات في مختلف القطاعات، وتعزيز عمل المراة في القطاع الزراعي.

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التحرير

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