البورصة تربح 2.9 مليار جنيه بمشتريات أجنبية

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جِلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، على تباين في الأداء، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.9 مليار جنيه بمبيعات محلية وعربية.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 12974.75 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 591.06 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1381.58 نقطة.

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واتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بنحو 6.2 مليون جنيه، و2.8 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 9.06 مليون جنيه.