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احذر ضربة الشمس التي تصيب العين بأضرار بالغة في فصل الصيف

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احذر ضربة الشمس التي تصيب العين بأضرار بالغة في فصل الصيف احذر ضربة الشمس التي تصيب العين بأضرار بالغة في فصل الصيف

مصراوي Masrawy

احذر ضربة الشمس التي تصيب العين بأضرار بالغة في ف

باريس- (أ ش أ):

حذر المسئولون في "الجمعية الوطنية الفرنسية لتحسين الإبصار" من الجلوس في الشمس الساطعة أو التعرض لها أثناء النهار في فصل الصيف حيث أنها يمكن أن تصيب البعض بما يعرف بضربة الشمس التي تؤثر على العين مثلما تؤثر على الجلد ، لتسبب الرمد أو التهاب العين.

وأشار المسئولون إلي أن التعرض لفترة طويلة و متكررة لأشعة الشمس الحارقة دون حماية العين، يزيد مخاطر الإصابة بالمياه البيضاء (الكاتاراكت)، إلى جانب تدهور في شبكية العين وظهور البقعة الصفراء السبب في انخفاض مستوى الإبصار لمن تعدوا الخامسة والستين عاما، لذلك يجب ارتداء نظارة الشمس لحماية العين من هذه الأشعة الضارة سواء داخل المدينة أو على شاطئ البحر أو في الحدائق حتى بالنسبة للشباب .

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