الملابس المبللة لا تحمى من أشعة الشمس الجافة

باريس- (أ ش أ):

أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الفرنسية في" المعهد الوطني الفرنسي للمحافظة من مخاطر الأمراض" أنه بالرغم من أن التعرض لأشعة الشمس مفيد للحصول على فيتامين "د"، إلا أن هناك مخاطر كبيرة ناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية و التى تسبب حروقا في الجلد و تؤدى إلى أمراض سرطان الجلد، و فقا لتحذيرات منظمة الصحة العالمية.

كما أشارت الطبيبة إلي أن ارتداء الملابس المبللة يجعل أشعه الشمس تخترق الجلد مقارنة بالملابس الجافة لأن أنسجتها تصبح أقل تماسكا بعد امتلائها بالماء.

وتحذر الطبيبة من ترك الملابس المبللة للأطفال و تركهم للشمس فهذا يضر بجلد الطفل الأكثر حساسية.