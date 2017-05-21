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بالصور.. ضبط 3 مطاحن استولت على 23 طن دقيق مدعم في البحيرة

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مصراوي Masrawy

ضبط 3 مطاحن استولت على 23 طن دقيق مدعم (1)ضبط 3 مطاحن استولت على 23 طن دقيق مدعم (1)

ضبط 3 مطاحن استولت على 23 طن دقيق مدعم (2)ضبط 3 مطاحن استولت على 23 طن دقيق مدعم (2)

ضبط 3 مطاحن استولت على 23 طن دقيق مدعم (3)ضبط 3 مطاحن استولت على 23 طن دقيق مدعم (3)

ضبط 3 مطاحن استولت على 23 طن دقيق مدعم (4)ضبط 3 مطاحن استولت على 23 طن دقيق مدعم (4)

ضبط 3 مطاحن استولت على 23 طن دقيق مدعم (5)ضبط 3 مطاحن استولت على 23 طن دقيق مدعم (5)

البحيرة – أحمد نصرة:

تمكنت مباحث بالبحيرة، اليوم الأحد، من ضبط 23 طن دقيق بلدي مدعم تم تجميعه ونخله، وإعادة تعبئته داخل 3 مطاحن بمركز كفر الدوار، لبيعه بالأسواق السوداء على أنه دقيق فاخر.

كما ضُبط "فوزي.ع.ا" 53 عامًا، صاحب ماكينة طحين ونخل الدقيق، كائنة بناحية الأربع عزب، مركز كفر الدوار، لتجميعه 10.550 طن دقيق بلدي مدعم استخراج 82% ونخله بالمنخل الخاص به، وإعادة تعبئتة فى شكاير خاصة بالدقيق الفاخر، وضبط بحوزته كمية كبيرة من الشكائر الفارغة وبعض الأدوات المستخدمة في النخل.

كما تم ضبط "محمد .ح.غ" 55 عامًا، صاحب ماكينة طحين ونخل الدقيق، كائنة بناحية الأربع عزب، مركز كفر الدوار لتجميعه 6.250 طن دقيق بلدى مدعم استخراج 82% ونخله بالمنخل الخاص به، وإعادة تعبئتة فى شكاير خاصة بالدقيق الفاخر، وضبط بحوزته كمية كبيرة من الشكائر الفارغة وبعض الأدوات المستخدمة في النخل.

وضبط " نصر .ف.ع" 53 عاما - صاحب ماكينة طحين ونخل الدقيق، كائنة بناحية الأربع عزب، مركز كفر الدوار لتجميعه 6.250 طن دقيق بلدي مدعم استخراج 82% ونخله بالمنخل الخاص به، وإعادة تعبئتة فى شكاير خاصة بالدقيق الفاخر، وضبط بحوزته كمية كبيرة من الشكائر الفارغة وبعض الأدوات المستخدمة في النخل، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة بالواقع

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