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بالصور.. إقامة معرض "أهلاً رمضان" في البلينا بسوهاج

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مصراوي Masrawy

إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (1)إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (1)

إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (2)إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (2)

إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (3)إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (3)

إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (4)إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (4)

إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (5)إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (5)

إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (6)إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (6)

إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (7)إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (7)

إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (8)إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (8)

إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (9)إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (9)

إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (10)إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (10)

إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (11)إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (11)

إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (12)إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (12)

إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (13)إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (13)

إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (14)إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (14)

إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (15)إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (15)

إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (16)إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (16)

إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (17)إقامة معرض أهلاً رمضان في البلينا بسوهاج (17)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

افتتح الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، معرض "أهلا رمضان" بالبلينا، لبيع جميع المواد الغذائية والسلع التموينية والرمضانية بأسعار مناسبة، تخفيفًا على المواطنين.

وأوضح عدلي مصلح أبو عقيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أنه تم افتتاح المعرض جوار موقف نجع حمادي بالبلينا، ويضم منتجات السلع الرمضانية والعصائر المختلفة، وجميع احتياجات الأسرة من ياميش رمضان وأرز وسكر ومكرونة وبقوليات وزيت، ودجاج ولحوم طازجة ومجمدة ومنتجات مشروعات المحافظة، بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضح المحافظ أن المعارض الرمضانية تأتي لرفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى تكيلف رؤساء الوحدات المحلية باختيار أماكن مناسبة لإقامة تلك المعارض والإعلان عنها.

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