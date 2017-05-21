بالصور.. محافظ سوهاج: إزالة 78 فدانًا من أرض الغابة الشجرية في المراغة

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، إزالة التعديات على مساحة 78 فدانًا و22 قيراطًا مخصصة للغابات الشجرية لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي ناحية مركز المراغة، وفي إطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على أملاك الدولة.

ومن جانبه قال محمد إمبابي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، إن الوحدة شنت حملة مكبرة بتأمين من مركز شرطة المراغة، وبالاشتراك مع الإدارة الهندسية وإدارة املاك الدولة بالوحدة ومسئول الزارعة بالمراغة ورؤساء الوحدات القروية، حيث جرت إزالة التعديات على مساحة 30.278 متر مربع من أراضي الغابات الشجرية، باستخدام معدات وعمال الوحدة المحلية.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والتصدي للتعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومحاسبة المتعدين، وتوفيق أوضاع الجادين للقضاء على هذه الظاهرة.