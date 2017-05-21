مدحت السباعي.. اعتبر نفسه أحد صناع «25 يناير» وتوفي بعد هذا «السيلفي»

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تمر اليوم الذكرى الثالثة على رحيل المخرج والمؤلف مدحت السباعى الذى ترك بصمته الفنية فى إرث ضخم ضم أعمالًا سينمائية وتليفزيونية لا تُنسى، وهى المسيرة التى تكملها نجلته ناهد السباعى، ويرصد موقع "التحرير - لايف" بالتقرير التالى أبرز المعلومات عن حياته وعن مشواره الفنى.

1- ولد مدحت السباعى يوم 25 الموافق شهر أغسطس عام 1949.

2- والده الشاعر عبد المنعم السباعى الذى تغنى بشعره كبار المطربين، مثل أم كلثوم، شادية، عبد الوهاب، ونجاة.

3- يعد الزوج الثانى للمنتجة ناهد فريد شوقي نجلة الفنان الملقب بـ"وحش الشاشة" والفنانة هدى سلطان، ورغم زواجهما إلا أن تعاونهما الفنى لكم يكن كبيرًا.

4- انفصل السباعي عن ناهد بعد إنجابهما نجوى وناهد.

5- كانت أول أعماله الفنية فيلم "وقيدت ضد مجهول"، وقام ببطولته الفنان محمود ياسين عام 1981.

6- أبرز أعماله السينمائية "الجريح" عام 1985، و"حارة الجوهري" عام 1987، "العميل رقم 13" عام 1989.

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7- يعد فيلم "امراة آيلة للسقوط" من أهم أعماله الفنية والتى لقيت نجاحًا كبيرًا بطولة يسرا ومحمود حميدة عام 1992، بالإضافة إلى فيلم "ثلاثى على مائدة الدم" عام 1994، وتم منع الفيلم لمدة عام في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، نظرًا لمناقشته بعض القضايا السياسية التى تتعلق بالبلد إلا أنه أعيد عرضه مرة ثانية.



8- بعد إخراجه وعرضه مسلسل "نظرية الجوافة" عام 2013 مع الفنانة إلهام شاهين، أثار جدلًا كبيرًا كونه يناقش قضايا تنظيم الإخوان بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى.

9- "نظرية الجوافة" العمل الوحيد الذى جمعه مع ابنته ناهد السباعى.

10- رفض السباعي إخراج أى عمل فني يناقش أحداث ثورة "25 يناير" ووصف من ينتجون أفلام عن تلك الأحداث بـ"النصب"، وبرر ذلك خلال أحد لقاءاته الصحفية عام 2011، قائلاً: "إن الثورة لم تنته ومازالت أحداثها ونتائجها مجهولة"، وعبر عن فخره كونه لم يشارك الثوار فى ميدان التحرير وقت اندلاع الثورة.

11- في نفس الوقت الذى كان السباعى مناهضًا فيه لثورة "25 يناير" اعتبر نفسه من صانعى الثورة، قائلًا فى أحد تصريحاته الصحفية إن الأفلام التي تتحدث عن العشوائيات والفقر ملهم الرئيسى للثورة، لذا استدل بفيلمه "فقراء لا يدخلون الجنة" بأنه واحد من صناعها.

12- من أبرز أعماله الدرامية مسلسل" انسى اللى فات يا فرحات"مع الفنان سمير غانم عام 2002، و"بابا فى تانية رابع" مع محمود ياسين عام 2004، و"قضية نسب" مع الفنانة عبلة كامل وعزت أبو عوف عام 2006.

13- كاد يجمعه عمل ثانٍ بنجلته ناهد من تأليفه وإخراجه وهو فيلم "6 في الأرشيف" إلا أنه توفى قبل استكمال تصويره، لذا عزمت والدة ناهد على استكماله.

14- توفي السباعى يوم 21 مايو عام 2014 إثر تعرضه لوعكة صحية، بعد آخر صورة سيلفى نشرتها ناهد برفقته وكتبت عليها تعليق: "ربنا يشفيك يا بابا"، لكنها لم تكن تعلم أن القدر سيفرقهما بعدها بساعات.