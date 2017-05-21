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بالأسماء.. حركة تنقلات بين ضباط المباحث الجنائية بالأقصر

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بالأسماء.. حركة تنقلات بين ضباط المباحث الجنائية بالأقصر بالأسماء.. حركة تنقلات بين ضباط المباحث الجنائية بالأقصر

مصراوي Masrawy

مديرية أمن الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

أعلنت مديرية أمن الأقصر، اليوم الأحد، حركة تنقلات داخلية بين ضباط إدارة البحث الجنائي، برئاسة اللواء زكي مختار، مدير المباحث الجنائية.

ونقل المقدم وائل أحمد فوزي رئيس قسم الآداب إلى مفتش مباحث مركز الأقصر والقرنة، والنقيب مهيب أحمد محمود فتيح من رئيس قسم الرعاية اللاحقة إلى رئيس قسم الآداب، والنقيب إسلام محمود المدبولي من ضابط بقسم مكافحة المخدرات إلى رئيس قسم المكافحة، والنقيب إسلام عبد الحكيم عامر من مباحث تأمين الطرق إلى مكافحة المخدرات.

كما جرى نقل النقيب هشام عبد الهادي أحمد ضابط بقسم الأقصر إلى رئيس قسم الرعاية، والملازم أول محمد عبد الفتاح إسماعيل ضابط بقسم الأقصر إلى مباحث قسم الأقصر، والملازم أول أحمد عبد القادر محمد حسن ضابط بقسم البياضية إلى مباحث مركز طيبة، والملازم أول إيهاب عبد العليم عبد العزيز ضابط بمركز القرنة إلى مباحث مركز القرنة، والملازم أول عمرو عادل أحمد ضابط بمركز إسنا إلى مباحث قسم الأسلحة، والملازم أول محمود صبحي السيد ضابط بمركز إسنا إلى مباحث مركز أرمنت، والملازم أول محمد حسن عواد ضابط بمركز إسنا إلى مباحث مركز الأقصر.

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