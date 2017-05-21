بالصور.. وقفة احتجاجية للعاملين في مستشفى أسوان الجامعي

أسوان - إيهاب عمران:

نظم عشرات العاملين بالتمريض والفنيين في مستشفى أسوان الجامعي، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية على سلم المستشفى، للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وحمل المشاركون في الوقفة عددًا من اللافتات التي تطالب بمستحقاتهم المالية المتأخرة، والتي لم تصرف منذ 3 أشهر، وهي حوافز المناطق النائية والكادر وبدل السهر.

وقال محمد حسن فنى معمل: "لا نريد تعطيل العمل أو التظاهر ولكننا نرغب في الحصول على حقوقنا ومستحقاتنا المالية، والتي نحن في أمس الحاجة إليها لمواجهه ارتفاع الأسعار وشراء مستلزمات رمضان".

وأضافت منى حسين ممرضة: "نريد إيصال صوتنا للمسؤولين وأن يجدوا حل لمشكلاتنا"، مشيرة إلى أن العمل في المستشفى لم يتأثر بالوقفة الاحتجاجية وكان الكشف في العيادات الخارجية والأقسام المختلفة يسير بشكل طبيعي.