"التعليم الفني": نتابع امتحانات الطلاب الوافدين من شمال سيناء إلى الإسماعيلية

كتبت- ياسمين محمد:

قال اللواء محمد الحلواني رئيس قطاع التعليم الفني، ورئيس امتحانات الدبلومات الفنية، إن قطاع التعليم الفني يتابع الطلاب الوافدين من محافظة شمال سيناء، إلى الإسماعيلية منذ اليوم الأول لانتقالهم.

وأكد الحلواني، خلال بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإلحاق الطلاب في لجان الامتحانات، وتذليل كافة العقبال في لجان المدارس المنقولين إليها.

واطمأن الحلوانى من خلال المتابعة مع مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، والمسئولين بالتعليم الفنى بالمديرية على سير امتحانات الدبلومات الفنية للطلاب الوافدين من شمال سيناء، ووجه بتوفير كل سبل الدعم لهم؛ لتأدية امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية، وذلك بالتنسيق مع كل من المحافظة، ومديرية التربية والتعليم.

وفى سياق منفصل أشار الحلوانى إلى أن عدد طلاب التعليم الفني الذين يؤدون الامتحانات فى السجون 160 طالبًا.

يذكر أن طلابًا من محافظة شمال سيناء، وفدوا إلى محافظ الإسماعيلية منذ فبراير الماضي، إثر هجمات شنها مسلحو شمال سيناء على الأقباط، ما أسفر عن مقتل عدد منهم.

وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية، أمس السبت، لأكثر من 600 ألف طالب، وتستمر حتى 1 يونيو المقبل.