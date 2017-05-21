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بعد إيقافه.. عمدة قرية بالدقهلية يكشف حقيقة «تغشيش» طلاب مدرسة الحاذق

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بعد إيقافه.. عمدة قرية بالدقهلية يكشف حقيقة «تغشيش» طلاب مدرسة الحاذق بعد إيقافه.. عمدة قرية بالدقهلية يكشف حقيقة «تغشيش» طلاب مدرسة الحاذق

التحرير

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كتب - عمرو الشامي

نفى محمد محمود، عمدة قرية الحاذق التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، اليوم الأحد، ما تردد عن اقتحامه مدرسة القرية، وقيامه بمساعدة طلاب الشهادة الإعدادية في مادة اللغة الإنجليزية.

وقال محمود"، في تصريحات لـ "التحرير"، إن حقيقة مقطع الفيديو المتداول له داخل إحدى اللجان، تعود إلى استجابته لطلب رئيس اللجان لإبعاد عدد من الشباب قاموا باعتلاء سور المدرسة لمساعدة التلاميذ، لافتا بأن رئيس اللجان أكد في النيابة العامة أنه وراء استدعائه لمنع الغش.

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وأضاف  رئيس مجلس أمناء مدرسة الحاذق، أن الورق الذي ظهر بمقطع الفيديو أثناء إخراجه بعض الأوراق من طيات ملابسه لا علاقة له بالتلاميذ، متهما احد المدرسين بتصوير ونشر الفيديو؛ بسبب وجود خلافات قديمة بينهما.

بدوره، أصدر اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، قرارا بإيقاف العمدة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

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التحرير

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