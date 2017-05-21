حوار.. عبلة: الحكومة تستولي على أراضي الغلابة في «تونس» إرضاء للرئيس

التحرير

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على ضفاف بحيرة قارون بالفيوم، تقع قرية يتميز أهلها بالعمل في حرفة الخزف وصناعة الفخار والرسم التشكيلي، لا يوجد بين شبابها عاطل واحد، تلك "قرية تونس" قبل أن يصطدم أهلها بسحب الأراضي منهم بدعوى استرداد أملاك الدولة.

"التحرير" حاروت الفنان التشكيلي محمد عبلة، الذي قرر أن يغلق متحفه اعتراضا على قرارات الإزالة، متحدثًا عن الأزمة بتفاصيلها.

حدثنا عن طبيعة الأزمة التي تشهدها قرية تونس؟

ما حدث أن رئيس المجلس استولى على أراضي الناس واعتدى عليها بحجة استرداد أملاك الدولة، فـقمت بإغلاق المتحف، كما أن الفنانين في القرية أغلقوا ورش الخزف مصدر رزقهم، وكل ما أريد تأكيده أن أهالي قرية تونس لم يعتدوا على أملاك الدولة خصوصًا أنهم يعيشون على أراضيهم ويسددون الالتزامات المفروضة عليهم، لكن دعنا نشير إلى أن هناك عشوائية في اتخاذ القرارات، وكل شخص يريد أن يرضي السيسي يقول إنه عايز رجع أملاك الدولة ولا يأتي إلا على البسطاء.

هل هناك من تعدى على الأراضى بالقرية؟

أريد توضيح أن أكثر شخص يمتلك 5 قراريط ليس أكثر، فكيف يتحدثون عن استيلاء على أراضي الدولة، نحن نتحدث عن قرية نموذجية يوجد فيها تنمية ثقافية واحترام الفن، نحن نتحدث عن قرية لا يوجد فيها عاطل واحد، كما أن كل عام تزيد فيها الرقعة الزراعية.

ما الذي تطلبه من المسؤولين بعد ما حدث؟

على وزير التنمية المحلية أن يصدر قرارًا بتوفيق أوضاع أهالي قرية تونس، خصوصًا أنهم يسددون التزاماتهم ولم يسرق منهم أحد الأراضي، ولذلك لابد من تقنين أوضاعهم وعدم اتخاذ أية قرارات خاصة بالقرية دون الرجوع لأهلها.

هل تتواصل مع أهالي القرية؟

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أتابع الأزمة التي تعرضت لها القرية بشكل متواصل، فأنا أعيش معهم وأشعر بمعاناتهم، لا يمكن أن أتخيل أن قرية نموذجية يتم التعامل معها بهذا الشكل، كيف يتم سحب الأراضي من أهالي يبذلون كل الجهد من أجل أن يرون قريتهم في أبهى الصور.

ما طريقة التصعيد التي ينتوي أهالي القرية اللجوء لها؟

نحن نتحدث عن أهالي مسالمين لا يفكرون في التصعيد، ولكن سيستمرون في احتجاجاتهم بصورة سلمية وبأشكال مختلفة حتى ينتبه المسؤولين، لكن لا يفكرون ابدًا في التصعيد لأنهم يحبون وطنهم ولا يريدون إلا استرداد حقوقهم.



هل سيستمر إغلاق المتحف وورش الخزف بالقرية؟

كل ما أريد توضيحه أن هناك من أغلق الورش التي تعد مصدر رزق الذين يعملون في صناعة الفخار، لكنهم لا يمكن لهم أن يلتزموا بهذا الـقرار بشكل دائم، لذلك سيعودون مرة أخرى لأعمالهم، وسيطورون الأداء بالشكل المطلوب منهم، لكن فيما يخص المتحف فإنني أعتبره مكان خدمي قدمته للناس ولا أحصل على أجر من ورائه وسأغلقه بشكل نهائي.

لماذا تم سحب هذه الأراضي من وجهة نظرك؟

لإرضاء الرئيس يستولون على حقوق الغلابة، وأريد أن أقول أنه بعد القرية بمسافة تبعد 5 دقائق توجد آلاف الأفدنة المستولى عليها لشخصيات هامة "ما يقدروش ييجوا ناحيتهم من الأساس" لكنهم لا يوجهون ضرباتهم إلا للغلابة.

وما رسالتك لمن اتخذ قرار سحب الأراضي من الأهالي؟

لابد أن نفرق بين من يسرق آلاف الأفدنة بدون وجه حق وبين من خرج إلى الدنيا وقد وجد أرض ورثها عن أجداده، لا يمكن أن يأتي المسؤولون بعد 50 سنة يخبرونهم أن هذه الأراضي ليست من حقهم، نريد أن نعلم ماذا سيفعلون بهذه الأراضي، كان عليهم أن يبيعونها إلى الأهالي في أقصى تقدير، أم أنهم يريدون أن يضعوا هذه الأراضي في جيوبهم؟

أطلب من المسؤولين أن يبيعوا هذه الأراضي للناس، وهم قد وافقوا على الشراء منذ 20 عامًا، وبدأت عملية التسديد، وما أريد لفت الانتباه إليه أنهم بدؤوا معنا في بيع المتر على جنيه حتى أصبح اليوم بـ500 جنيه، ونحن موافقين على هذا السعر ونطلب منهم أن يبيعوا الأراضي للأهالي.