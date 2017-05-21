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بالصور.. وزير الري الصومالي يفتتح محطة طاقة شمسية بالداخلة

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بالصور.. وزير الري الصومالي يفتتح محطة طاقة شمسية بالداخلة بالصور.. وزير الري الصومالي يفتتح محطة طاقة شمسية بالداخلة

التحرير

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افتتح  وزير الري الصومالي الدكتور سالم عايز، اليوم الأحد، محطة الطاقة الشمسية التي تم تنفيذها بإدارة ري مركز الداخلة بالوادي الجديد، والتي تمد الإدارة بالطاقة الكهربائية، ويتم بيع الفائض منها إلى وزارة الكهرباء.

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وأكد "عزيز"، ضرورة الاستفادة من المشروعات التي تنفذ بمراكز المحافظة، خاصة أن تشغيل الآبار واستخراج المياه في الصومال تشبه إلى حد كبير التي تتم بالوادي الجديد.
 
وتأتي الزيارة على هامش تدشين المرحلة الأولى من مشروع تشغيل آبار الري الزراعي بالطاقة الشمسية بمركز الداخلة، وتشمل تشغيل 25 بئرًا زراعيًا بتكلفة 37 مليون جنيه.

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وتضمنت زيارة وزير الري الصومالي، افتتاح المرحلة الأولى للمشروع من خلال أحد الآبار بقرية الراشدة،وتفقد الورشة الميكانيكية بمركز بلاط.

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التحرير

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