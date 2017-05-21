فيديو| 50 ألف فدان بالدقهلية مهددة بالبوار.. وأهالي: هترجع رمل تاني

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

سيطرت حالة من الخوف على مزارعي منطقتي زيان وقلابشو التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، في ظل مطاردة مستمرة دون توقف من "شبح" بوار نحو 50 ألف فدان بسبب ندرة مياه الري من جهة، وخطورة استخدام مياه الصرف حيث المياه المحملة بالدهون والاصباغ الومواد الكيميائية من المنطقة الصناعية بجمصة.

يقول محمد صافي الشربيني، أحد الأهالي، إن منطقتي زيان وقلابشو مقسمة على 10 جمعيات لاستصلاح الأراضي، إذ بدأ توزيع الأراضي على أصحابها أواخر سبعينيات القرن الماضي، وكانت عبارة عن أرض صفراء وبرك ومستنقعات.

ويضيف "الشربيني"، في حديثه لـ"التحرير"، أنه بعد سنوات من الجهد، نجح الأهالي في استصلاح تلك الأراضي، لكن ظهرت بوادر أزمة مياه الري عام 2007، وخاصة في الموسم الصيفين لافتا بأن بعد سنوات من المعاناة بدأت مديرية الري في إعادة رفع مياه الصرف الزراعي وضخها في بحر "يسري" مع مياه النيل "وافقنا حتى لا تبور الأراضي".

ويوضح أنه مع مرور الوقت وتصاعد أزمة نقص مياه الري، أصبحت مياه الصرف الزراعي هي الأساس، ولم يعد لهم حصة من مياه النيل، مشددا على أن مياه الصرف صارت لا تكفي للري "المياه بتقطع لمدة عشرة أيام أحيانا".

شاهد أيضا

ويتابع "ناشدنا مسؤولي المحافظة ومديرية الري والزراعة بإنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الزراعي لخطورتها علي التربة والزراعات وصحة الإنسان، لكن دون جدوى".

"منذ 10 سنوات بدأ العمل في المنطقة الصناعية بجمصة، وصرف مخلفات المصانع في مصرف الجهاد الذي يضخ مياهه في شبكة الري الخاصة بأراضي زيان وقلابشو"، يرى عبد الرحمن الجبالي، أحد الأهالي، أن المياه محملة بالصباغ والدهون والمخلفات الكيميائية، فتأثرت المحاصيل بالسلب، وخاصة البطيخ الذي تراجعت جودته.

وبصوت حزين يؤكد "أراضينا هتروح مننا، الأراضي اللي تعبنا وشقينا فيها"، متسائلا "مين اللي سمح للمنطقة الصناعية بضخ مياه صرفها على أراضينا، ومين اللي هيعوضنا عن تراجع الإنتاجية؟".

وطالب محمد الإمام، أحد الأهالي، بسرعة تحرك المسؤولين لإنقاذ 50 ألف فدان من البوار، مشددا على أن "الحال لو فضل على كده، كلها 10سنين وأراضينا هترجع رمل تاني".