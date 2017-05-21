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عميد معهد الدراسات الإفريقية يكرم محلب ونصار

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عميد معهد الدراسات الإفريقية يكرم محلب ونصار عميد معهد الدراسات الإفريقية يكرم محلب ونصار

التحرير

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افتتح الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، بمناسبة مرور 70 عاما على إنشائه.

حضر الافتتاح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والسفير أمجد عبد الغفار نائبًا عن وزير الخارجية سعادة السفير سامح شكري، والدكتور السيد المليجي نقيب المعلمين، والدكتور حسن صبحي عميد المعهد.

وقال نصار في كلمته التي ألقاها خلال الافتتاح، إن معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة قدم العديد من الأبحاث العلمية في العمق الإفريقي.

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وأوصى نصار خلال الجلسة الافتتاحية بقيام جامعة القاهرة بطبع مخرجات هذا المؤتمر في ألف نسخة وتوزيعها على الدول الإفريقية من خلال سفاراتها في القاهرة.

وقام الدكتور جابر نصار في نهاية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بتكريم كلٍ من المهندس إبراهيم محلب، وسعادة السفير سامح شكري والذي تسلمها نيابة عنه السفير أمجد عبد الغفار، والسيد المليجي نقيب العلميين، وإهدائهم درع الجامعة وشهادة تقدير.

ويناقش المؤتمرالذي يستمر حتى 23 مايو الجاري أكثر من 100 بحث مقسمة على جلسات علمية يتم من خلالها  مناقشة عدد من المحاور الهامة أبرزها موقع دراسات حوض النيل في حقل الدراسات الإفريقية، ومجالات التعاون الاقتصادي بين ودول حوض النيل من 1999، والدور المصري في إدخال وتطوير التعليم الحديث بالسودان، وآليات تطوير الدراسات الإفريقية في مصر، وتأثير التعاون الاقتصادي والتجاري بحوض النيل الشرقي على الأمن المائي، والبيئة الطبيعية وآفاق التنمية فى دول حوض نهر النيل، وأهم العوامل التي أدت الى الهجرات التاريخية في إفريقيا.

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التحرير

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