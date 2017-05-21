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بالصور.. القاهرة خارج المنافسة شاهد ساعات الذروة حول العالم

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اوغندا--كامبالااوغندا--كامبالا

بيجنج---الصينبيجنج---الصين

تشاتيسغار--الهندتشاتيسغار--الهند

دكا--بنجلاديشدكا--بنجلاديش

ساو-باولو--البرازيلساو-باولو--البرازيل

سييم-ريب--كامبودياسييم-ريب--كامبوديا

طوكيو--اليابانطوكيو--اليابان

فينيس--إيطاليافينيس--إيطاليا

لندن--بريطانيا-العظمىلندن--بريطانيا-العظمى

موسكو--روسياموسكو--روسيا

باليمرمو-إيطالياباليمرمو-إيطاليا

بنجلاديشبنجلاديش

كتبت- هاجر حاتم:

في أوقات الزحام الشديدة يتوقع البعض أنهم الوحيدون في العالم ممن يعانون من صخب المدينة، خاصًة سكان القاهرة، ولكن رصد ألبوم نشره موقع "bright side" حقيقة تثبت العكس، بأن القاهرة ليست هي الأكثر ازدحامًا كما يعتقد المصريون، بل هناك الكثير من الدول حول العالم تعاني هي الأخرى من زحام شديد خاصًة  أوقات الذروة.

 

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