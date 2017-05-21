بالصور.. القاهرة خارج المنافسة شاهد ساعات الذروة حول العالم
اوغندا--كامبالا
بيجنج---الصين
تشاتيسغار--الهند
دكا--بنجلاديش
ساو-باولو--البرازيل
سييم-ريب--كامبوديا
طوكيو--اليابان
فينيس--إيطاليا
لندن--بريطانيا-العظمى
موسكو--روسيا
باليمرمو-إيطاليا
بنجلاديش
كتبت- هاجر حاتم:
في أوقات الزحام الشديدة يتوقع البعض أنهم الوحيدون في العالم ممن يعانون من صخب المدينة، خاصًة سكان القاهرة، ولكن رصد ألبوم نشره موقع "bright side" حقيقة تثبت العكس، بأن القاهرة ليست هي الأكثر ازدحامًا كما يعتقد المصريون، بل هناك الكثير من الدول حول العالم تعاني هي الأخرى من زحام شديد خاصًة أوقات الذروة.
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