بالفيديو.. "كلب البحر" يهاجم طفلة ويغرقها في المياه

كتبت- هاجر حاتم:

تحولت نزهة لفتاة وعائلتها إلى حادثة غريبة أثناء تجولهم بين رصيف سفن الصيد بمدينة ريتشموند الساحلية بكندا.

كانت تجلس إحدى الفتيات أثناء جولة ساحلية على رصيف السفن، ليخرج "كلب البحر" فجأة من المياه وقام بمهاجمتها وسحبها داخل المياه بفمه، وسط ذهول كبير وصراخ من الفتاة.

ظلت الفتاة لوحدها في المياه لثواني حتى قفز أحد المسعفون وقام بإنقاذها وسحبها خارج المياه، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت عائلة الفتاة أنهم كانوا يطعمون كلب البحر الخبز، قبل دقائق من تصرفه الغريب، ومازلوا يجهلون لماذا قام بهذا التصرف!.