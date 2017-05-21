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طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحان الفيزياء

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مصراوي Masrawy

طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحان الفيزياء طلاب الدبلومات الفنية

السويس - حسام الدين أحمد: 

أدى طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات في السويس، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الفيزياء.

ولم تتلق غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم أية شكاوى من الامتحانات، بينما أدى طلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات، الامتحان في مواد التخصص، وجاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ولم يشكو الطلاب من الأسئلة.

وتفقد عبد الحافظ وحيد اللجان الامتحانية بمدارس "ذكي نجيب محمود، والتعاونيات الصناعية بحي فيصل"، ووجه بتوفير الراحة والهدوء للطلاب، وسأل المراقبين عن الاستراحات التي يقيمون فيها، وأعربوا عن رضاهم من مستوى الإقامة، وتوفير الخبز المدعم لهم يوميًا.

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