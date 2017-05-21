"مطرانيات المنيا" تُحيي الذكرى الأربعين لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

المنيا - ريمون الراوي :

أحييت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بجميع إيبارشيات محافظة المنيا التسع، اليوم الأحد، ذكرى الأربعين، في صلوات الترحيم بالقداس الإلهي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية، اللذين راح ضحيتهما 47 شهيدًا في ٩ أبريل الماضي، وأصيب أكثر من 90 شخصًا آخرين.

وتكدس المصلون، واتشحت السيدات بالملابس السوداء، وتوحدت الكنائس في طلب الرحمة والراحة للشهداء أنفسهم وطلب الشفاء العاجل للمصابين.