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"مطرانيات المنيا" تُحيي الذكرى الأربعين لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

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"مطرانيات المنيا" تُحيي الذكرى الأربعين لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية "مطرانيات المنيا" تُحيي الذكرى الأربعين لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

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من احداث الكنيسة المرقسية

المنيا - ريمون الراوي :

أحييت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بجميع إيبارشيات محافظة المنيا التسع، اليوم الأحد، ذكرى الأربعين، في صلوات الترحيم بالقداس الإلهي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية، اللذين راح ضحيتهما 47 شهيدًا في ٩ أبريل الماضي، وأصيب أكثر من 90 شخصًا آخرين.

وتكدس المصلون، واتشحت السيدات بالملابس السوداء، وتوحدت الكنائس في طلب الرحمة والراحة للشهداء أنفسهم وطلب الشفاء العاجل للمصابين.

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