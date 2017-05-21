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الإعدام شنقًا لأحد "منفذي مذبحة رفح الثانية" ,سجن 34 آخرين

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الإعدام شنقًا لأحد "منفذي مذبحة رفح الثانية" ,سجن 34 آخرين الإعدام شنقًا لأحد "منفذي مذبحة رفح الثانية" ,سجن 34 آخرين

مصراوي Masrawy

الإعدام شنقًا

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة دائرة إرهاب الشرقية، المُنعقدة بمحكمة بلبيس لدواعٍ أمنية، برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، القيادي "أسامة السيد قاسم" بالإعدام شنقًا، والسجن لمدة 15 سنة لـ 17 من أعضاء خلية إرهابية، والسجن 3 سنوات لـ 17 آخرين؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 3771 جنايات أبو كبير لسنة 2014، بتكوين خلية إرهابية على اتصال بتنظيم "داعش".

كانت نيابة شمال الشرقية، قد أمرت بإحالة المتهمين الـ35 من أعضاء خلية إرهابية، محبوسين، إلى محكمة دائرة الإرهاب؛ لاتهامهم بالتواصل مع تنظيم "داعش" الإرهابي ببلاد الشام، وأنهم تلقوا تدريبات بسوريا والعراق وتركيا على حرب العصابات واستهداف رجال الجيش والشرطة والمنشآت العسكرية والحيوية، ودور العبادة الخاصة بالمسييحين.

ومن أبرز أعضاء الخلية القيادي "أسامة السيد قاسم"، و"ياسر كلوب" و"سامح لطفي"، بالإضافة إلى ستة آخرين متورطين في تنفيذ مذبحة رفح الثانية.

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مصراوي Masrawy

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