"الأعلى للإعلام": سنتخذ الإجراءات القانونية ضد برنامج "فحص شامل"

كتبت- هاجر حسني:

قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلي للإعلام، إن اللجنة بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أخطاء مهنية جسيمة بثتها قناة الحياة من خلال برنامج "فحص شامل" الذي تقدمه العلامية راغدة شلهوب.

وأضاف شوقي لمصراوي، اليوم الأحد، أن البرنامج تناول في حلقته يوم 17 مايو مساسًا بالأعراض، وأنه بصدد مخاطبة إدارة القناة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح شوقي، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس، أن اللجنة تلقت خطابًا باعتذار من إدارة قناة العاصمة عما تم بثه في برنامج انفراد للمذيع سعيد حساسين بشأن الأخطاء المهنية الجسيمة التي وقعت في البرنامج حول أحد القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق، وأفاد في خطابه بأنه قدم اعتذارا علنيًا بثته المحطة كما أرسل اعتذارًا مماثلًا بخطاب رسمي للمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة.

وتابع: "أرسلنا بدورنا خطابا لحمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين باتخاذ اللازم تجاه هذا الخطأ المهني لأن هناك إجراءات قانونية يجب أن تُتخذ من قبل نقابة الإعلاميين ضد المخطئين".

ولفت شوقي إلى أن اللجنة تلقت خطابًا من قناة دريم بشأن شكوى حول تناول برنامج "العاشرة مساءًا" من المستشار رئس محكمة الاستئناف بخصوص تناول واقعة اتهام قاضي بقتل مجند في مدينة نصر.

وأضاف أن الخطاب تضمن شرحًا من مقدم البرنامج وائل الإبراشي بما تم بثه وأكد فيه أنه حاول الاتصال بأحد من أسرة المتهم ولكنهم رفضوا وقدم تبريرات معقولة، لكن الخطاب محل فحص وتأكيد بأن البرنامج حاول الاتصال بأسرة المستشار المتهم لكنهم رفضوا وذلك ردًا علي ما أثير حول انحياز البرنامج.

وتابع: "كما تلقت اللجنة ردًا من جريدة المصري اليوم حول شكوى إحدى الشركات الأجنبية من محتوي إعلاني نشرته الجريدة وكان الرد وافيًا".

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