بالصور.. القاهرة "الأخف" شاهد ساعات الذروة حول العالم

كتبت- هاجر حاتم:

في أوقات الزحام الشديدة يتوقع البعض أنهم الوحيدون في العالم ممن يعانون من صخب المدينة، خاصًة سكان القاهرة، ولكن رصد ألبوم نشره موقع "bright side" حقيقة تثبت العكس، بأن القاهرة ليست هي الأكثر ازدحامًا كما يعتقد المصريون، بل هناك الكثير من الدول حول العالم تعاني هي الأخرى من زحام شديد خاصًة أوقات الذروة.