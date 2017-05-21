بالصور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد اللجان الامتحانية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تفقد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، لجان الامتحانات بكليات "الصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والتربية"، اليوم الأحد، للتأكد من تطبيق معايير الجودة فيها.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، بمنع استخدام الهواتف المحمولة، داخل لجان الامتحانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة "الغش، والشغب"، داخل اللجان، وضرورة التواجد المستمر لعمداء الكليات، وأساتذة كل مادة، لتذليل كل العقبات التي تواجه الطلاب إن وجدت.