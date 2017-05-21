"التعليم العالي" تعلن خطوات تسجيل الطلاب في نظام اختبارات القدرات الإلكتروني

كتب- محمد قاسم:

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إنه تم تحديث موقع التنسيق الإلكترونى بالوزراة، حيث تم إضافة خدمة التسجيل الإلكترونى للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تستلزم إجراء اختبارات للقدرات، وذلك اعتباراً من تنسيق هذا العام 2017/2018.

وأضاف عطا في تقرير أرسله إلى الوزير اليوم الأحد، أن النظام الإلكتروني يهدف إلى تطوير الخدمة المقدمة لطلاب الشهادات المختلفة (الثانوية العامة، الشهادات الفنية ـ الشهادات المعادلة)، فضلاً عن أنه يحقق العديد من المزايا للطلاب، وهي: (التيسير عليهم للتقدم لاختبارات القدرات بواسطة الحاسب الشخصي الخاص بدلاً من تحمل عناء السفر من محافظة لأخرى، واختيار الموعد الذي يتناسب معهم وفقاً للجدول الزمني المحدد لمراحل القدرات المختلفة؛ مما يقلل من أعداد الطلاب المتخلفين عن إجراء الاختبار، بالإضافة إلى أن هذا النظام يوفر تكلفة طبع الدليل ورقياً وتخفيف العبء المالى عن موزانة الدولة).

وأوضح التقرير أن خطوات تسجيل الطالب على الموقع تشمل:

- دخول الطالب على موقع التنسيق الإلكترونى ومنه إلى صفحة تسجيل وحجز اختبارات القدرات باستخدام الرقم القومى الخاص بالطالب.

- تسجيل البيانات الخاصة بالطالب تتضمن (اسم الطالب، رقم الجلوس، الرقم القومي، المحافظة، والإدارة التعليمية، والمدرسة، والشعبة التي درسها الطالب) مع التأكيد على صحة البيانات الخاصة بالطالب من عدمه قبل الدخول إلى الصفحة التالية.

- اختيار الطالب أنواع اختبارات القدرات والكليات وأماكن أداء الاختبارات والمواعيد المتاحة للطالب.

- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والموعد الذى يناسبه من المواعيد المتاحة أمامه، وبعد الانتهاء من عملية التسجيل يتم طباعة بطاقة التسجيل، والتوجه بعد ذلك إلى الكلية فى الموعد الذى تحدد له بواسطة الموقع.

- اختبارات القدرات تجرى بالنسبة لكليات (الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، والتربية الرياضية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية).

كان المجلس الأعلى للجامعات قرر أمس السبت، تطبيق نفس قواعد التنسيق المتبعة فى العام الماضى على تنسيق القبول بالجامعات الحكومية للعام الجامعى 2017/ 2018، وذلك على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها ( الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية والشهادات الثانوية الأزهرية).