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تأجيل محاكمة أحمد عز في "حديد الدخيلة" لـ18 سبتمبر

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تأجيل محاكمة أحمد عز في "حديد الدخيلة" لـ18 سبتمبر تأجيل محاكمة أحمد عز في "حديد الدخيلة" لـ18 سبتمبر

مصراوي Masrawy

محاكمة أحمد عز في حديد الدخيلة

كتب -صابر المحلاوي:
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، و6 متهمين أخرين من قيادات وزارة الصناعة في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حديد الدخيلة"، إلى جلسة 18 سبتمبر القادم، لتقديم تقرير التصالح مع الدولة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه عاقبت احمد عز بالسجن المشدد 37 سنة ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من ٣ إلى ٧ سنوات، وإلزامهم برد جميع
المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ ٣ مليار جنيه.

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