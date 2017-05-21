أخبار عاجلة

اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال -
شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟ -
صور| نفاد الدواجن بعد ربع ساعة من افتتاح معرض أهلا رمضان في أسوان -
فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم -
برلماني يؤكد وجود أزمة بأدوية الأمراض المزمنة.. و«الصحة» تكذبه -
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إحالة 48 متهمًا للقضاء العسكري في تفجيرات كنائس البطرسية والإسكندرية وطنطا

Google+ Print
إحالة 48 متهمًا للقضاء العسكري في تفجيرات كنائس البطرسية والإسكندرية وطنطا إحالة 48 متهمًا للقضاء العسكري في تفجيرات كنائس البطرسية والإسكندرية وطنطا

مصراوي Masrawy

القضاء العسكري

كتب –طارق سمير:

أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بإحالة 48 متهمًا ، إلى القضاء العسكري، لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة (داعش) الإرهابية وتأسيس خليتين لها بمحافظتي القاهرة وقنا، والانضمام إليها والمشاركة فيها، وارتكابهم وقائع تفجير الكنائس الثلاث (البطرسية بالعباسية والمرقسية بالإسكندرية ومارجرجس بالغربية).

كما تضم قائمة الاتهام قتل والشروع في قتل مرتادي هذه الكنائس وقوات تأمينها، والهجوم على كمين النقب، وقتل عدد من القائمين عليه من قوات الشرطة، والشروع في قتل الباقين، والاستيلاء على أسلحتهم.

وتصنيعهم وحيازتهم سترات وعبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر، والالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم بدولتي ليبيا وسوريا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو.. الشباب والرياضة بالدقهلية: التحقيق في واقعة "رقص وخمور" نادي بني عبيد

فيديو.. الشباب والرياضة بالدقهلية: التحقيق في واقعة "رقص وخمور" نادي بني عبيد

بالصور.. "كيمونو الورود" لإطلالة مشرقة

بالصور.. "كيمونو الورود" لإطلالة مشرقة

العرب اليوم: القمة العربية الإسلامية بالرياض وتفجيرين فى إدلب

العرب اليوم: القمة العربية الإسلامية بالرياض وتفجيرين فى إدلب

وزير الثقافة يفتتح سور الهلال الثقافي ويشيد بالمؤلفات الموجودة به

وزير الثقافة يفتتح سور الهلال الثقافي ويشيد بالمؤلفات الموجودة به