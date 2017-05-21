تأجيل محاكمة "مستريح الأرانب" بتهمة الاستيلاء على 25 مليون جنيه من المواطنين لـ19 أغسطس

كتب – محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة "مستريح الأرانب" واثنين من شركائه، بتهمة النصب على المواطنين 25 مليون جنيه من 1800 شخص، على ذمة القضية 3915 لعام 2017، لجلسة 19 أغسطس، لضم أحراز القضية.

وكانت مكافحة جرائم النقد والتهريب، كشفت عن قيام "أحمد . ع " ومقيم بالمرج وشقيقه "أشرف . ع "، ومقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة، وسبق اتهامه في قضيتي (سرقة متنوعة ، مخدرات ) ما لكي إحدى شركات الإنتاج الحيواني بالزيتون، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوى توظيفها في مجال الإنتاج الحيواني، والاستثمار العقاري، مقابل أرباح شهرية متفق عليها من خلال الشركة المملوكة لهم.

وكان النائب العام أمر بالتحفظ على أموال المتهمين، ومازالت المحكمة الاقتصادية تنظر قرار التحفظ حتى الوقت الراهن