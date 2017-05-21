مؤمن زكريا جاهز لمواجهة القطن

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كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مؤمن زكريا تعافى تمامًا من الخلع الذي تعرض له في الكتف، أثناء مباراة الشرقية التي خاضها الفريق في الدوري.

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وأضاف طبيب الفريق أن «مؤمن» جاهز من الناحية الطبية لخوض التدريبات والمباريات، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، بقيادة الكابتن حسام البدري، بعدما تم رد الخلع، وتم إجراء أشعة للتأكد من أن الرد جاء في وضعه.

ويستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني، في الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية من دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا.