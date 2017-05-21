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صلاح والونش يشاركان في مران الزمالك

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صلاح والونش يشاركان في مران الزمالك صلاح والونش يشاركان في مران الزمالك

التحرير

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ينتظم الثنائي إبراهيم صلاح ومحمود حمدي الونش، في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، مساء اليوم الأحد، والذي سيقام في الخامسة مساءً بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة، على الملعب الفرعي لاستاد الطيب المهيري، استعدادًا لمواجهة أهلي طرابلس الليبي، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لدور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.

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وحضر الثنائي في الساعات الأولى من صباح اليوم رفقة أحمد ، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس البعثة، والذي انتظر الثنائي في تونس العاصمة من أجل نقلهما إلى مدينة صفاقس فور الوصول، بعد تخلفهما عن اللحاق بالبعثة بسبب عدم الحصول على تصريح التجنيد بالسفر ليلحقا بالبعثة، فجر اليوم.

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التحرير

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