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فيديوجراف: من السعودية إلى صقلية.. 5 محطات في أول جولة خارجية لترامب

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فيديوجراف: من السعودية إلى صقلية.. 5 محطات في أول جولة خارجية لترامب فيديوجراف: من السعودية إلى صقلية.. 5 محطات في أول جولة خارجية لترامب

مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي دونالد

إعداد - علاء المطيري:
بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول جولة خارجية له منذ تولى منصبه في 20 يناير الماضي، وكانت المحطة الأولى في التي وصلها، السبت، وتستمر على مدى يومين.

وستكون جزيرة صقلية الإيطالية هي محطته الأخيرة في تلك الجولة ويبقى فيها يومي 26 و27 مايو الجاري لحضور قمة الدول الصناعية السبع (جي 7) وينقاش مع قادتها قضايا أمنية واقتصادية.

ومن المقرر أن يزور ترامب القدس المحتلة ويلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما يزور مدينة بيت لحم ويلتقي هناك الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفيما يلي عرضًا لتفاصيل أول جولة خارجية لترامب.

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