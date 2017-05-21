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"استرداد الأراضي" تخاطب حملات الإزالة بعدم التعرض للزراعات "المثمرة والجادة"

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"استرداد الأراضي" تخاطب حملات الإزالة بعدم التعرض للزراعات "المثمرة والجادة" "استرداد الأراضي" تخاطب حملات الإزالة بعدم التعرض للزراعات "المثمرة والجادة"

مصراوي Masrawy

المهندس إبراهيم محلب

القاهرة - (مصراوي) :
قررت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الأحد، التواصل مع جميع المحافظين للتأكيد على التوجيهات الرئاسية بعدم إزالة أي زراعات "جادة ومثمرة".
وأكدت اللجنة في بيان صحفي، أن غرفة العمليات التى تم تشكيلها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ستتابع على مدار الساعة إلتزام قوات إنفاذ القانون والمحافظات بهذا الأمر كما ستكون مهمتها أيضاً تلقي كافة الشكاوي والبلاغات من المواطنين لفحصها واتخاذ قرارات سريعة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشددت اللجنة، أنه لن يتم تلقى أى طلبات تقنين جديدة من خلالها إلا بعد انتهاء المدة المحددة فى توجيهات رئيس الجمهورية لقوات انفاذ القانون لإزالة التعديات، مؤكدة أن ذلك ضماناً للعمل بمعايير موحدة في تقنين الأراضي للجادين.
وقررت اللجنة أيضا التنسيق مع وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف لقيام المحافظين بتكليف رؤساء المدن ومأموري الأقسام بوضع لافتات واضحة على كل ارض يتم استردادها بواسطة قوات إنفاذ القانون تفيد بأنها ملك الدولة وتحذر المواطنين من أى محاولات للتعدى عليها مجدداً منعاً لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
كما طلبت اللجنة من هيئة التعمير حصر كافة الأراضى التى سيتم استردادها وتقديم بيان شامل بها إلى وزارة الاستثمار لطرحها على المستثمرين كفرص استثمارية جديدة فى كل محافظة
وكلفت اللجنة هيئة التعمير بسرعة إنهاء اجراءات 1211 طلب تقنين انتهت اللجنة العليا من تسعيرهم وتحصيل حق الدولة من شاغليها وتسليمهم العقود الابتدائية، مؤكدة أن ذلك حرصا على مصالح المواطنين الذين أثبتوا جدية والتزموا بتقديم طلبات التقنين في المدة المحددة
وفي الوقت نفسه، تقوم اللجنة العليا للتسعير بالإنتهاء من عملية تسعير المساحات التى انتهت اللجنة القانونية من فحص الطلبات الخاصة بها تمهيداً لضمها إلى الطلبات التى سيتم تقنينها وتحصيل حق الدولة عنها.

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مصراوي Masrawy

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