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أكاديمية الشرطة تقيم حفل تخريج 51 كادرًا أمنيًا أفريقيًا

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أكاديمية الشرطة تقيم حفل تخريج 51 كادرًا أمنيًا أفريقيًا أكاديمية الشرطة تقيم حفل تخريج 51 كادرًا أمنيًا أفريقيًا

مصراوي Masrawy

أكاديمية الشرطة

كتب - علاء عمران:

احتفلت أكاديمية الشرطة، بتخريج دورتين تدريبيتين من الكوادر الأمنية الأفريقية والتي شملت (51) متدربًا يمثلون 23 دولة أفريقية والتي نظمها مركز بحوث الشرطة خلال الفترة من 25/3 حتى 18/5/2017 في مجال مكافحة الإرهاب وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

شهد الحفل اللواء دكتور أحمد العمري مساعد وزير الداخلية - رئيس أكاديمية الشرطة بحضور السفير الدكتور أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، واللواء مدير مركز بحوث الشرطة وقيادات المركز.

ونقل رئيس الأكاديمية - خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة الحفل - تحيات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وتهنئته للخريجين، مشيرًا إلى أن احتفال الأكاديمية بنهاية الدورتين التدريبيتين يؤكد على الدور المصري في توثيق أواصل التعاون مع الدول الشقيقة في المجال الأمني ومد جسور التعاون والإخاء بين والدول الأفريقية.

وأشاد أقدم المتدربين بالبرنامج النظري والعملي للدورات التدريبية والذي أتاح لهم التحاور مع نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين في مجال "مكافحة الإرهاب"، كما تقدم بالنيابة عن زملائه بخالص الشكر والامتنان لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة ووزارة الخارجية، متمنياً تكرار مثل هذه الدورات التي تعمل على تقوية وتوثيق أواصر التعاون بين الأجهزة الأمنية في مصر وكافة الدول الأفريقية.

وفى نهاية الحفل تم تكريم المتدربين وتقديم الهدايا التذكارية وشهادات التقدير للأوائل والمتميزين منهم.

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