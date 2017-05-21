الاقتصادية ترفض دعوى السيد البدوي ضد بنك القاهرة لسداد 131 مليون جنيه

كتب - محمود السعيد:

قضت الدائرة العاشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، برفض دعوى رجل الأعمال السيد البدوي، رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للصناعات الدوائية، ضد بنك القاهرة، بشأن النزاع القائم بينهما حول سداد قرض مالي قدره 131 مليون جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور فتحي عزت، وأمانة سر كريم صابر.

وذكرت صحيفة الدعوي رقم 803 لسنة 8 قضائية، أن البنك المدعي عليه قد وافق على صرف قرض مالي قيمته 131 مليون جنيه، لصالح الشركة المدعية وذلك بغرض إعادة هيكلة الشركة وديونها وتخفيض رصيد التسهيلات قصيرة الأجل للبنوك الأخرى الدائنة للشركة.

وطالبت الشركة المدعية نظرا لوجود نزاع في سداد قيمة المبلغ، المحكمة بندب خبير لبيان أصل الدين، وماتم سداده منه، كما طالبت ببراءة ذمة الشركة من العقد المبرم بينهما حول القرض المالي سالف الذكر.

ونظرا لأن الشركة لم تتقدم بثمة دليل أو مستند يفيد بوفائها بالتزاماتها الواردة بالعقد سالف الذكر، قضت المحكمة برفض الدعوى.