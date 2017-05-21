محافظ كفر الشيخ: تمويل 2808 مشروعات للشباب بـ211 مليون جنيه

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن المشروعات، التى تقدم بها الشباب إلى برنامج "مشروعك" حتى اليوم الأحد بلغت 3633 مشروعًا، وجرت الموافقة والتمويل الفعلى لـ 2808 مشروعات، وفرت 5577 فرصة عمل من خلال برنامج "مشروعك" في المحافظة، بتمويل قيمته 211 مليون، و228 ألف جنيه، في صورة قروض.

وأعلن "نصر" احتلال المحافظة الترتيب السابع بين المحافظات، من حيث عدد المشروعات التي جرى تنفيذها، وأن هناك 492 مشروعًا، تحت الدراسة، فيما جرى تمويل مشروعات الشباب بقيمة مليون و618 ألف جنيه خلال الشهر الماضي فقط.

وقال "نصر" إنه يجرى تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات، على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ومنح التراخيص المؤقته لمدة 5 سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، علاوة على مساعدة البنوك لهم، موضحًا أن هناك فروع لبرنامج مشروعك فى جميع الوحدات المحلية، لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد افتتح عددًا من المعارض للمستفيدين، من المشروع القومي للتنمية البشرية، والمجتمعية، والمحلية "مشروعك" بعدد من مراكز ومدن المحافظة، لعرض منتجات الشباب، فى مواقع مميزة كاملة المرافق، والخدمات بالمجان لدعم الشباب، وتوفير فرص العمل وتبنى سياسة الإنتاج.