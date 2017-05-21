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بالصور.. ضبط 5 حالات غش في جامعة جنوب الوادي

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مصراوي Masrawy

ضبط 5 حالات غش في جامعة جنوب الوادي (1)ضبط 5 حالات غش في جامعة جنوب الوادي (1)

ضبط 5 حالات غش في جامعة جنوب الوادي (2)ضبط 5 حالات غش في جامعة جنوب الوادي (2)

ضبط 5 حالات غش في جامعة جنوب الوادي (3)ضبط 5 حالات غش في جامعة جنوب الوادي (3)

ضبط 5 حالات غش في جامعة جنوب الوادي (4)ضبط 5 حالات غش في جامعة جنوب الوادي (4)

ضبط 5 حالات غش في جامعة جنوب الوادي (5)ضبط 5 حالات غش في جامعة جنوب الوادي (5)

ضبط 5 حالات غش في جامعة جنوب الوادي (6)ضبط 5 حالات غش في جامعة جنوب الوادي (6)

قنا - عبد الرحمن القرشي:

قرر الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الأحد، إحالة 5 طلاب لمجلس تأديب، لضبطهم متلبسين بالغش، في أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني باستخدام الهاتف المحمول والأوراق الصغيرة.

وجاءت حالات الغش على النحو التالي: حالتين بكلية الآداب ومثلهما بكلية الحقوق وحالة واحدة بكلية التمريض.

وعقد الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية، في اليوم الثاني للامتحانات، شملت كليات الطب البيطري والتجارة والهندسة والمدرسة الفنية للتمريض، واطمأن على سير الامتحانات بهذه الكليات وتوفير الهدوء للطلاب في أثناء أداء الامتحانات والتأكد من هوية الطلاب داخل اللجان رافقه أثناء الجولة عمداء كليات الطب البيطرى والهندسة والتجارة.

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