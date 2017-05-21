الموافقة على إنشاء كلية للطب البيطري بجامعة الفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

أعلن الدكتور خالد إسماعيل حمزة، رئيس جامعة الفيوم، موافقة المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه الأخير، على إنشاء كلية الطب البيطري بالجامعة، مضيفاً أن الدراسة بالكلية ستبدأ بمجرد استكمال جميع المقومات المادية والبشرية الخاصة بها.

وقال حمزة، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن جامعة الفيوم تسعى لاستكمال باقي الكليات غير المتوفرة، للحفاظ على أبناء الفيوم من الاغتراب بخارج المحافظة، حتى يتحقق لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي.

وألمح إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وافق من قبل على إنشاء كلية الحقوق، مع وجود مساعٍ لإنشاء كليات العلاج الطبيعي والتربية الرياضية والتجارة.