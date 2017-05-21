وداع الليجا.. دوري راموس وموراتا صياد البطولات.. وأحلام MSN

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يدخل الدوري الإسباني جولته الأخيرة اليوم والتي ستحسم هوية البطل بين برشلونة وريال مدريد، حيث يكفي الريال التعادل أمام مالاجا للتتويج باللقب، بينما يحتاج برشلونة للفوز على إيبار إلى جانب خسارة الفريق الملكي للتتويج باللقب الثالث على التوالي.

وتطرقت صحيفة "ماركا" الإسبانية قبل جولة الختام للحديث عن بعض اللاعبين في برشلونة وريال مدريد، مشيرة إلى أن دوري هذا العام إن توج به الريال ينبغي أن يسمى بدوري "سيرجيو راموس"، فالمدافع الإسباني أمن 9 نقاط كاملة للفريق الملكي لولاها لتوج برشلونة باللقب منذ جولتين.

وكانت البداية في الجولة الخامسة عندما منح الريال نقطة تعادل ثمينة أمام فياريال، وكرر نفس الأمر في كلاسيكو الدور الأول أمام برشلونة برأسية قاتلة في الدقيقة 90، كما سجل هدفين في فوز ريال مدريد على مالاجا في البيرنابيو بنتيجة 2-1، إلى جانب مساهمته في فوز ريال مدريد على ريال بيتيس بفضل هدفه في الدقيقة 81.

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كما تحدثت الصحيفة الإسبانية عن قناص البطولات ألفارو موراتا، الذي توج بـ14 لقبا في مسيرته حتى الآن، على الرغم من بلوغه 24 عاما فقط، وتوج المهاجم الشاب في عمر الـ18 بلقب كأس ملك إسبانيا مع ريال مدريد في عامى 2011 و2014 والدوري الإسباني في عام 2012 والسوبر الإسباني في نفس العام، كما توج بلقبين في بطولة أوروبا تحت 19 سنة وتحت 21 سنة مع المنتخب الإسباني، كما سبق له أن توج مع الفريق الرديف لريال مدريد بلقب دوري الدرجة الثانية.

كما توج موراتا بخمسة ألقاب مع يوفنتوس إلى جانب وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وتوج هذا العام مع ريال مدريد بلقبي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وسجل موراتا 14 هدفا في الدوري هذا الموسم، وكان اللاعب الحاسم في مباراتي أتلتيك بلباو في البيرنابيو وفياريال خارج الديار.

وعلى الجانب الآخر وفي الوقت الذي يبحث فيه برشلونة للتتويج بلقب الدوري، يهدف لاعبو البارسا بقيادة ميسي وسواريز ونيمار لتحطيم الرقم القياسي المسجل في موسم 2012- 2013 في أكبر حصيلة تهديفية للنادي في موسم واحد برصيد 115 هدفا، بينما يمتلك العملاق الكتالوني في رصيده حاليا 112 هدفا.