«هيونداي» تستعد لطرح «توسان N» بمواصفات رياضية

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تعكف شركة "هيونداى" الكورية على وضع اللمسات الأخيرة قبل طرح سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الشهيرة "توسان"، وذلك بعد إضافة بعض اللمسات الفنية الجديدة لها والمعروفة إعلاميًّا باسم "N performance".

وبحسب موقع "ذا درايف" فإن الشركة الكورية تعكف على إصدار نسخة جديدة من السيارة باسم "توسان N"، لتكون بداية انطلاق لإصدارات "هيونداى" بالدفع الرباعي مزودة بتقنية "N Performance".

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وتكمن أهمية تلك التقنيات المتطورة في زيادة القدرات الفنية للسيارة، وجعلها أكثر ملاءمة لطابع إصدارات السباقات الشهيرة الخاصة بالشركة الكورية.

يذكر أن "هيونداى" كانت قد دعمت عددًا من إصداراتها الحيوية وعلى رأسها "I 30" بتقنية الأداء الجديدة "N"، وذلك في إطار خطة الشركة الكورية التسويقية الأخيرة.