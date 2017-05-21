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فيديو| السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية

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فيديو| السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية فيديو| السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية

التحرير

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استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، الرئيس عبدالفتاح ، عقب وصوله لقاعة مركز مؤتمرات الملك عبد العزيز، قبيل انعقاد القمة العربية الإسلامية - على هامش فعاليات القمة الخليجية الأمريكية، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد .

وسيشارك الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن فعاليات قمتين؛ الأولى خليجية أمريكية، والثانية عربية إسلامية أمريكية.

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وانطلقت أعمال القمة الأمريكية، اليوم الأحد، في قصر اليمامة بالرياض بين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس دونالد ترامب. 


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التحرير

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