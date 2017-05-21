فيديو| السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية

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استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب وصوله لقاعة مركز مؤتمرات الملك عبد العزيز، قبيل انعقاد القمة العربية الإسلامية - على هامش فعاليات القمة الخليجية الأمريكية، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسيشارك الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن فعاليات قمتين؛ الأولى خليجية أمريكية، والثانية عربية إسلامية أمريكية.

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وانطلقت أعمال القمة السعودية الأمريكية، اليوم الأحد، في قصر اليمامة بالرياض بين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس دونالد ترامب.



