«إسكان البرلمان» توافق على موازنة هيئة تعاونيات البناء

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وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع تقدير موازنة هيئة تعاونيات البناء التابعة لوزارة الإسكان للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ مع رفع بند الاستثمارات لـ١٠٥ مليارات جنيه.

وناشدت اللجنة برئاسة النائب علاء والي، الهيئة برفع دورها بمتابعة المشروعات التابعة لها؛ لتقليل أسعار العقارات على المواطنين بالقطاع الخاص عبر التوسع في بناء العقارات التي تطرحها بدعم من الدولة.

وطالب وكيل اللجنة النائب يسري المغازي، بسرعة تقديم مشروع التعديل التشريعي للقانون، لافتا إلى أن التعاونيات هي قاطرة الإسكان بكافة دول العالم، لكن دورها في مصر غير موجود، مما استدعى تدشين صندوق الإسكان الاجتماعي.

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وشدد "المغازي" على ضرورة إعادة هيكلة هيئة التعاونيات بجانب التعديل التشريعي؛ لتفعيل دورها الحقيقي في حماية المواطنين، وخاصة محدودة الدخل.

كما أوصت اللجنة، وزارة التخطيط بإتاحة المبلغ الذي طالبت به هيئة مياه الشرب كاملا - 13 مليونا و700 ألف جنيه.

وطالب النائب علاء والي، رئيس هيئة المياه بالتقدم للجنة بالمشروعات التي انتهت والمتعثرة، والتي يتم العمل بها الآن، وما سيتم تنفيذه العام القادم.