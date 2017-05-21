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تعديلات مشروع قانون العمل تثير الجدل تحت قبة البرلمان

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تعديلات مشروع قانون العمل تثير الجدل تحت قبة البرلمان تعديلات مشروع قانون العمل تثير الجدل تحت قبة البرلمان

التحرير

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طالب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة أن يحقق قانون العمل التوازن المناسب بين صاحب العمل والعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بعد تعديل  المادة ٧٠، والتي حددت الحالات التي لا يعتبر فيها العقد غير محدد المدة.

ونصت المادة بعد التعديل على أنه "يعتبر عقد العمل غير محدد المدة إذا كان مبرما لمدة محددة واتفق الطرفان على تحديده لمدة تزيد في مجموعها عن ٤ سنوات بدلا من ٦".

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وشهدت اللجنة حالة من الجدل بسبب المادة ٧٣ من قانون العمل، حيث حذرت جليلة عثمان، من ضياع حقوق العمال بسبب عبارة "عدم الإخلال بشروط العقد إلا في الظروف القاهرة"، قائلة "مصطلحات مطاطة تضر بالعمال".

ووافقت اللجنة على النص الذي جاء من ، ونص على أنه "لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج عن الشروط المتفق عليها في العقد الفردي أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة لذلك أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة".

كما وافقت اللجنة على المادة 68 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتتضمن طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ذ تنص على أن "تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر".

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التحرير

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