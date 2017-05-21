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محلب: لن نزيل أي زراعات مثمرة على أراضي الدولة

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محلب: لن نزيل أي زراعات مثمرة على أراضي الدولة محلب: لن نزيل أي زراعات مثمرة على أراضي الدولة

التحرير

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قامت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بالتواصل مع جميع المحافظين، لتأكيد التوجيهات الرئاسية، بعدم إزالة أي زراعات جادة ومثمرة.

وأكدت اللجنة، في بيانٍ لها، اليوم الأحد، أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، ستتابع على مدار الساعة، التزام قوات إنفاذ القانون والمحافظات بهذا الأمر، كما ستكون مهمتها أيضًا تلقي كل الشكاوى والبلاغات من المواطنين، لفحصها، واتخاذ قرارات سريعة بشأنها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وضمانًا للعمل بمعايير موحدة في تقنين الأراضي للجادين، أكدت اللجنة أنه لن يتم تلقي أي طلبات تقنين جديدة من خلالها، إلا بعد انتهاء المدة المحددة في توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، لقوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات.

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كما قررت اللجنة أيضًا، التنسيق مع وزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف، لتكليف المحافظين، رؤساء المدن، ومأموري الأقسام، بوضع لافتات واضحة على كل أرض يتم استردادها بواسطة قوات إنفاذ القانون، تفيد بأنها ملك الدولة، وتحذر المواطنين من أي محاولات للتعدي عليها.

كما طلبت اللجنة من هيئة التعمير حصر كل الأراضي التى سيتم استردادها وتقديم بيان شامل بها إلى وزارة الاستثمار لطرحها على المستثمرين كفرص استثمارية جديدة في كل محافظة.

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التحرير

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