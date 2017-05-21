المراغي: الانتهاء من قانون العمل الجديد يونيو المقبل

التحرير

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قال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه سيتم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل المطروح أمام اللجنة يونيو المقبل، وذلك بعد أن تصدر اللجنة ملاحظاتها على ما تبقى من مواد القانون المتعلقة بالحقوق الدستورية كحق الإضراب.

وأشار المراغي في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إلى أن اللجنة ستناقش الباب الخاص بحق الإضراب في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة على مدار الأسبوع الجاري، بحضور وزير القوى العاملة أو مندوبين عنه، وأن اللجنة لن تضع ملاحظاتها إلا بعد حضور ممثلي الحكومة وسماع ملاحظاتها.

ومن جانبه أوضح المراغي أن مسألة صرف العلاوة انتهت بالنسبة للبرلمان، وبات أمر صرف العلاوة خاص بالحكومة لتحديد آليات صرفها للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في احتفالية عيد العمال 30 إبريل الماضي، بضرورة الإسراع في الانتهاء من التشريعات العمالية، لتوفير مناخ الاستثمار حتى ينتهي البرلمان من إصدارها.

وبدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مدار ثلاثة أيام بدءً من اليوم الأحد، اجتماعاتها للانتهاء من مناقشة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وعددها 60 مادة، أبدى مجلس الدولة ملاحظات عليها، بجانب ملاحظات اللجنة.